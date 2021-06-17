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Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
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Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 17:00
Сергей Дзех
Сергей Дзех
Журналист, редактор

Надія на Bellingcat

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– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій.

Продивився чотири серії розслідування журналістів Bihus.info. Розповідали про роль кума Путіна Віктора Медведчука в українській політиці за часів президентства Петра Порошенка. Виклали записи нібито його телефонних дзвінків до російських урядовців і помічників глави Кремля. Домовлявся про закупівлю електрики та знижку на газ для України на умовах Москви. Із терористами ДНР і ЛНР дружньо обговорював закупівлю вугілля та обміни полоненими. Сміявся, коли зривалися. Деякі затягував. У багатьох розмовах повторював, що це рішення "головного", натякаючи на п'ятого президента.

– Виходить, що Порошенко вів подвійну гру. З одного боку казав, що Медведчук ніякої ролі не відіграє. А з іншого, з його допомогою вів підпільні переговори з Москвою, – додає Сергій. – Я ніколи не вважав Петра Олексійовича святим. Але, якщо ці плівки правдиві, то він перейшов межу.

У партії "Європейська солідарність" записи назвали скомпільованими. Це атака на головного опозиційного політика України з боку Офісу президента, ­заявили.

– Не все так просто, – каже сусід Ігор. Підтримував Порошенка у другому турі. Ходив на мітинги, де президенту дякували за роботу. – Плівки мутні. Голосу глави держави на них немає. Ймовірно, Зеленський хоче нахабно й остаточно усунути конкурента. Але в нас є одна надія.

– Яка? – питаю.

– Розслідування групи Bellingcat про зрадника в Офісі президента. Чекаємо фільм. Рейтинг Зе розлетиться на друзки.

Автор: Сергій ДЗЕХ
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