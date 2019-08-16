Просто бізнес

– По такой цене больше нигде не возьмешь. Покупай, пока даю скидку, – каже Мехмет.

Умовляє купити парфуми в магазині в турецькій Аланії. Коли дізнається, що я з України, робить знижку із 30 до 15 доларів.

– Я вашу страну очень люблю, – пояснює. – Бывал много раз в Киеве, Харькове и Полтаве. Ездил к друзьям, которые там учатся. Чудесные города. И люди очень хорошие. Добрые. Что-то спросишь, помогут, объяснят. Не то, что русские. Они хамовиты, скажу по секрету. Раньше не считал, что люди в ваших странах чем-то отличаются. А побывал в Москве – и только тогда понял разницу.

Дякую за гарні слова, але від парфумів відмовляюся. Недавно купив інші, пояснюю.

– Слава Україні! – шепоче турок. Хапає за руку. – Хороший ты человек. Для такого не жалко и за 10 долларов отдать.

Погоджуюся. Разом ідемо до каси. Розпитую, де вивчив гасло.

– Туристы научили. Говорят: "Если хочешь расположить к себе украинца – так с ним и здоровайся", – усміхається Мехмет.

У крамницю заходять кілька росіян. Продавець кладе парфуми в пакет і проводжає мене до виходу. У дверях знову шепоче: "Слава Україні".

– А чого так тихо? – запитую.

– Они не поймут, – киває на росіян. – Услышат и не купят ничего. И друзьям своим скажут, чтобы ко мне не ходили. А в Турции русских отдыхает больше, чем ваших. Но ты не обижайся. В душе я больше Украину уважаю. А это просто бизнес.