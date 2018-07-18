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среда, 18 июля 2018 07:52

"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой

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&quot;Жизнь продолжается&quot; - сеть растрогало видео с передовой
Морской пехотинец оберегает котов на передовой на Донбассе. Фотостоп с видео

Пользователей интернета поразило трогательное видео с передовой на Донбассе, на котором зафиксировано украинского военного с котами.

"Морпех с позывным "Изя" защищает Украину с 2015 года, начинал в Нацгвардии. Он бьет врага на "нуле" вместе с преданными собратьями. А еще в "Изи" есть два ящика котов. Один - из-под продуктов, второй - из-под снарядов. В них живут две донбасские кошки-мамы со своими малышами", - говорится в описании ролика на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

От этой украинской позиции боевиков меньше километра.

"Рядом со смертью зарождается новая жизнь, спасибо вам, воины добра и света", "Только украинские "фашисты", "нацисты" на такое способны", "Молодцы", "Храни, Господи, наших бойцов", "Жизнь продолжается", - пишут в интернете.

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В СМИ зафиксировали 89 российских фейков по катастрофе Boeing рейса MH17 на Донбассе. Самолет сбил российский ЗРК "Бук". Прокремлевские СМИ и тролли пытаются помешать расследованию причин трагедии и хотят переложить вину на Украину. Они игнорируют большое количество доказательств, указывающих на вину России.

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