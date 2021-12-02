Зенитный комплекс, боеприпасы и скопления боевиков зафиксировал дрон ОБСЕ

Дрон ОБСЕ зафиксировал зенитный ракетный комплекс. Фото: kurs.com.ua

На Луганщине, в жилом квартале Катериновки обнаружили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

Об этом сообщается в ежедневном отчете №282/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 1 декабря.

"В неподконтрольном правительству районе Луганской области СММ зафиксировала зенитный ракетный комплекс, размещенный с нарушением линий отвода на территории объекта в жилом квартале н. п. Екатериновка (быв. Юбилейное; 8 км к западу от Луганска)", - говорится в отчете.

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ЗРК "Стрела-10" обнаружил беспилотник 29 ноября. В тот же день на территории другого объекта в жилом квартале Екатериновки дрон СММ зафиксировал около 100 членов вооруженных формирований РФ, а также примерно 90 ящиков для боеприпасов неподалеку.

Вместе с этим, Миссия зафиксировала 3 боевые бронированные машины и землеройную машину в жилых кварталах неподконтрольных правительству районов Луганской области.

В среду, 1 декабря, с 11:36 до 11:46 боевики на оккупированной части Донбасса предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами. В результате взрыва одной из мин ранен местный житель.