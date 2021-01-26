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вторник, 26 января 2021 15:58

Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
5

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Офис Президента Украины игнорирует сообщения о гибели украинских военных на фронте. Продвигает тезис о перемирии с государством оккупантом Россией.

25 января оккупанты начали обстреливать позиции у населенного пункта Золотое Донецкой области. Российский снайпер ранил нашего бойца. 22 января от рук "братского народа" погиб пехотинец 28-летний Александр Отрепьев.

Офис Зеленского не отреагировал на смерть украинского защитника, потому что в команде президента пророссийские политики, говорит в интервью Gazeta.ua Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.
Автор: Соцсети
  Сергей Пархоменко - украинский общественный и политический деятель, журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований OPAD, корлишний секретарь депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Латвийской Республикой
Сергей Пархоменко - украинский общественный и политический деятель, журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований OPAD, корлишний секретарь депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Латвийской Республикой
Почему президент Украины Владимир Зеленский не реагирует на гибель наших солдат?

Зеленский - актер. Читает то, что ему напишут с той интонацией, которую скажут. Владимир Зеленский до сих пор не понял, что является самостоятельной персоной, которая должна принимать решения и нести за них ответственность. Сам ничего не придумывает, не выдумывает и не пишет поэтому и видим в его заявлениях желание увидеть что-то в глазах Путина, вступить в НАТО, прекратить войну и весь остальной хаос.

По этой причине каждую неделю у него меняется риторика, потому что своей постоянной позиции нет.

Офис президента игнорирует информацию о погибших так как это противоречит основной политике Андрея Ермака, ОлегаТатарова, Михаила Подоляка, который является бывшим регионалом.

Почему им это невыгодно?

Все окружение Зеленского - пророссийские реваншисты, которым надо поражение Украины. Все эти люди работают на государство агрессора, а президент - главный ньюсмейкер, заявления которого имеют больший вес, чем сообщение разведчиков, командиров, министров.

Россия и ее приспешники в Украине за эти годы приложили огромные усилия, чтобы вытеснить войну на Донбассе из информационного пространства украинцев. Если Зеленский начнет говорить о войне на Донбассе и украинских воинах, которые погибают от пуль российских военных, то это уничтожит миф о перемирии.

Поэтому вся эта риторика, которую слышим от Зеленского, является тезисами его команды, которая имеет задачу сдать Украину России. Поэтому в общество пропускают тезис о том, что РФ готова к переговорам и мы не должны их раздражать. Молчанием мы типа идем на уступки, чтобы ее закончить, а по сути мы просто капитулируем.

А люди начали действительно забывать о войне.

Автор: Униан
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2020 года защищая Украину от Российской Федерации погибло 56 украинских военнослужащих

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Как это молчание влияет на общество?

В нашей стране телевизор до сих пор главный источник новостей. Если по ящику говорить меньше о войне, тем скорее люди забудут. Российская агрессия не задела Украины, точнее большинство украинский. Три года назад ощущения о том, что на Донбассе идет война, нас напала Российская Федерация, люди узнавали благодаря новостям. Прошлая власть постоянно информировала население об оккупации и о погибших.

Сейчас о войне знают только родственники и знакомые военных, которые сейчас на фронте, или, к сожалению, там погибли. О войне можно узнать от переселенцев с Донбасса. Все.

Люди начинают думать, что на Донбассе "постреливают". Размышляют, а не помириться ли с государством-оккупантом?

Эта власть перекрывает войну пандемией, Навальным, обнаженными звездами. То есть забивает эфир.

Эта власть перекрывает войну пандемией, Навальным, обнаженными звездами. То есть забивает эфир. Мы прозвали это "операция шляпа". Назвали ее из-за скандалов, которые происходили вокруг новогодней елки, на которую вместо Вифлиемской звезды установили шляпу. Скорее всего у Зеленского начали разгонять скандал о том, что напротив Михайловского собора поставили такую вот елку. Конфликт мгновенно подхватили порохоботы и СМИ. Логично, что начался стандартный интернет срач. Но самое интересное в том, что все это произошло накануне "дела Шеремета. Получается, что это сделали для того, чтобы люди забыли о политических репрессиях, которые начались в нашей стране, забыли о фальсификациях, о несправедливости. Когда прошли все акции и суды шляпу сняли, а люди просто пропустили действительно важную причину для дискуссии.

То же произошло накануне акции под Феофанией: у Зеленского запустили скандал по поводу большого украинского герба, а порохоботы подхватили его, ведь им нужно критиковать власть. Тогда народ начал ловить хайп по поводу этого герба, хотя чтобы они изменили?

Вся лента была забита гербом и люди забыли, что в Украине ковидний фонд закатали в асфальт, что нет кислорода, что от коронавируса погибают люди.

СМИ производили повестку дня. Теперь люди хотят забыть о войне, потому что хотят торговать с РФ и вообще скоро к власти в Кремле придет оппозиционер Алексей Навальный и все отдаст. Народ начинает думать, что Путин пойдет и чего нам с ними ссориться и мер, дружба, жвачка и Филипп Киркоров (русский певец, сторонник Путина -Gazeta.ua) на сцене дворца Украина.

Все. Реванш в нашей стране состоялся. На местах российская агентура, уже против проукраинских граждан начинают устраивать репрессии.

Люди дезориентированы.

Автор: ТСН
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Владимир Зеленский не обращает внимания на гибель наших военных из-за отсутствия собственной позиции

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Считаете, что Алексей Навальный не отдаст украинские территории?

Нет, никто просто так ничего возвращать нам не станет. Россия - это империя. Она не только их президент, но и граждане у которых есть общественный запрос. А Путин просто урод и от свержения его режима в наших жизнях и отношениях с РФ ничего не изменится. Просто нашим людям надо осознать, что войны с Украиной, захвата территорий соседних государств хочет большая часть россиян. У них такое мышление и развитая Украина будет всю жизнь мозолить им глаза.

А мы наивно думаем, что война это только Путин.

А как нам мобилизовать общество. Тарифный майдан на это способен?

Во-первых он координируются очень специфическими лицами и группами. Там очень много людей сидят на финансировании кума Путина Виктора Медведчука и других пророссийских сил. Задача такого тарифного Майдана - перевести протест в другое русло. Медведчук и Офис президента хочет запустить перевыборы. Это выгодно группам влияния - олигархическим - потому поменяют Правительство и поставят лояльных людей, а РФ хочет хаоса и безвластия.

Все. Реванш в нашей стране состоялся. На местах российская агентура, уже против проукраинских граждан начинают устраивать репрессии.

Чем это опасно - они все отводят удар от Зеленского. Объектами недовольство делают всех кроме президента. У нас вводят русскую риторику про хорошего царя и плохих бояр. Этими протестами против тарифов, налогов украинцам замыливают глаза. Это выгодно недобросовестным политикам и бизнесменам, которые хотят урвать кусок власти.

А в это время в Украине начинаются политические репрессии.

Автор: Униан
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А почему тогда России просто не сместить Зеленского?

Потому что он слабый и несамостоятельный. При нем легче влиять на власть чем с сильным президентом. Дело впрочем, что как они получат результаты опросов в котором будут в лидерах их кандидаты с большой вероятностью победить, то они могут изменить. Если будет выбор между Порошенко и Бойко, чем Зеленским и Бойко, то россияне не будут ничего делает. Им будет легче изменить руководителей в ВР. Это быстрее.

Да и как они сбросят Зеленского? Наши люди не пойдут за мошенниками. Если этот процесс будет скоординированный политиками, то люди не выйдут. Россия не способна на такое, это для нее очень сложно. Если они захотят уничтожить власть Зеленского, то посадят на руководящие должности своих политиков - Медведчука, Бойко, Портнова. Изменят конституцию и просто оставят Зеленского. Однако они его не устранят, потому что он слабый и удобный. Его команда сформирована из откровенно пророссийских людей, которые хотят возвращения в домайданни времена.

Убирать Зеленского это не просто, потому что следующим президентом может быть жесткий антироссийский политик. Проще изменить парламент.

РФ играет там, где имеет шансы на победу потому и не трогает Зеленского.

Автор: ТСН
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Но все равно как заставить Зеленского говорить о войне, о том, что на фронте от российских пуль гибнут наши военные?

Зеленский слабый. Боится улицы и ведущих СМИ.

Но вероятность, что наши СМИ начнут его критиковать катастрофически мала. Здесь свою роль играет олигархический консенсус поэтому каналы его не критикуют, а некоторые вообще хвалят.

Вся проблема в отсутствии действительно независимых СМИ. В Украине каналы кому-то принадлежат: 112, ZIK, NewsOne принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку. 1 + 1 - это Игоря Коломойского канал, Интер у Юрия Левочкина и Дмитрия Фирташа, Украина24 принадлежит Ринату Ахметову.

Каналы Порошенко Зеленский не станет слушать, потому что Петр Алексеевич его оппонент.

В этом случае заставить олигархические СМИ говорить о войне почти невозможно. Им невыгодно его критиковать.

Зеленский живет в теплой ванне. К нему не допускают информацию, которая сможет огорчить Владимира Александровича.

21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Украинские воины открывали огонь в ответ.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Об этом сообщили в штабе ООС.

Автор: София Староконь
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