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понедельник, 18 января 2021 17:30

Под видом гражданских могут быть агенты ФСБ - Пархоменко

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16 января оккупационные администрации ОРДЛО заявили, что готовы отдать Виктору Медведчуку женщин, стариков и лиц, имеющих болезни лица.

Таким образом президент России Владимир Путин пытается ввести своего кума Виктора Медведчука в украинский политический процесс.

Хочет, чтобы наше государство капитулировало и шло ему на уступки. Владимир Зеленский должно положить конец этим попыткам говорит ГПУ Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никанорова.

Автор: Соцсети
  Сергей Пархоменко - украинский общественный и политический деятель, журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований OPAD, корлишний секретарь депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Латвийской Республикой
Сергей Пархоменко - украинский общественный и политический деятель, журналист, основатель и главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований OPAD, корлишний секретарь депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Латвийской Республикой

Что это за "односторонняя инициатива представителей ОРДЛО"?

Это политика сознательного впихивания, поднятия рейтинга Медведчука. Россия хочет продемонстрировать нам, что мы должны делать так, как они сказали. Они всячески склоняли нас к капитуляции и поражению. Но у них это не получалось. Они продвигали свою риторику через Козака, Ермака и теперь пытаются через Медведчука.

Его всячески стараются интегрировать в наши официальные структуры. По планам Путина он должен стать единственным переговорщиком, единственным, кто может достичь мира и обмена. Медведчука пытаются навязать нынешней власти, как единую политическую фигуру, которой могут отдать людей.

Хотят, чтобы все, кто, желает мира проголосовали за него. Если Медведчука интегрируют в переговоры в ОРДЛО это будет означать окончательное поражение Украины.

Автор: Рос сми
  "Россия хочет продемонстрировать нам, что мы должны делать так, как они сказали", - Пархоменко
"Россия хочет продемонстрировать нам, что мы должны делать так, как они сказали", - Пархоменко

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Кто вообще принимает подобные решения?

Такими функциями обладает Служба безопасности Украины, утверждающая списки на обмен. Офис омбудсмена Людмилы Денисовой - это официальное учреждение, занимающееся вопросам обмена пленным, а также МИД и трехсторонняя контактная группа. ТГК не является официальной структурой, но туда легче кого-то назначить, или кого-то уволить. Для назначения или освобождения политика с трехсторонней контактной группы не надо согласований с ВР, или Кабинетом Министров. Достаточно распоряжения президента Украины, то есть Владимира Зеленского. Всунуть туда Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, президента России, государства, которое оккупировало Крым и Донбасс, не является проблемой. Это очевидная русская провокация, она несет политические соображения для утверждения их повестки дня.

Эти шаги имеют признаки спецоперации по дестабилизации Украины.

Пытаясь впихнуть нам Медведчука РФ наносит очередной удар по нашей национальной безопасности.

Какую угрозу могут представлять те люди, которых хотят вернуть?

Я не знаю, что это за люди. Под видом пленных нам могут подсунуть или обычных гражданских, а могут и завербованных агентов. Как Надежду Савченко, которую сотрудники ФСБ взяли в оборот, а затем с большим хайпом отпустили в Украину. Ну а потом она пыталась эту повестку дня реализовать. Савченко этот российский приказ провалила и села в тюрьму. Таких вот людей могут подсунуть нам. Есть списки СБУ, согласованные со списками Людмилы Денисовой. Виктор Медведчук не имеет права поднимать этот вопрос.

Автор: Уніан
  Зеленский должен заявить, что кум Путина не имеет права влезать в переговорный процесс
Зеленский должен заявить, что кум Путина не имеет права влезать в переговорный процесс

Как должна отвечать и вообще поступать в таком случае Украина?

На уровне ТГК уже было сказано, что он не имеет права участвовать в этом процессе. Хотелось бы еще услышать позицию президента Украины. Владимир Зеленский должен заявить, что вопросом возврата и обмена занимаются официальные органы, к которым кум Путина не имеет никакого отношения. Должен сказать, что у нас международный военный конфликт, а не гражданская война. Вопрос переговоров и обменов, режимов прекращения огня и любых отношений с государством агрессором решают в рамках нашего законодательства. В частности, закона о так называемой реинтеграции Донбасса от 2017 года. Зеленский должен четко сослаться на закон, заявить, что он председатель государства и отвечает за внешнеполитическую функцию и никаких идей Медведчука не поддерживает. У нас есть органы, ведущие контакты с агрессором, а у Медведчука таких полномочий нет.

В Украине не гражданский конфликт, а война. Россия осуществила акт внешней агрессии, нарушила наш суверенитет оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской области. ТГК реализует и разрабатывает детали освобождения тех территорий. Медведчук посягает на территориальную целостность Украины своими действиями.

Как должны действовать украинские спецслужбы об инициативе Медведчука? Он влезает в процесс без предоставленных на то соответствующих полномочий.

С 2014 года Виктор Медведчук в санкционных списках США. Он небезосновательно считается агентом российского влияния в Украине. Должны открывать дело, поднять прошлые дела и расследовать их. Должны доказать его причастность к работе на РФ.

За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Широкино российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов

Автор: София Староконь
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