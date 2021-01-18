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понедельник, 18 января 2021 07:43

Оккупанты притихли: сообщили последние новости с передовой

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Оккупанты притихли: сообщили последние новости с передовой
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Широкино российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 18 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Оккупационные "республики" на Донбассе решили передать Украине пленных. Этот процесс должен пройти в одностороннем порядке. Передадут некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве кума Путина Виктора Медведчука.

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Дата
18
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