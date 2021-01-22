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пятница, 22 января 2021 08:02

Российские оккупанты убили украинского воина. ВСУ ответили

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Российские оккупанты убили украинского воина. ВСУ ответили
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Украинские воины открывали огонь в ответ.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Неподалеку Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевика - с станковой противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с Широкино из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Гнутово - из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе было зафиксировано работу вражеского снайпера", - сказано в сообщении.

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В штабе добавили, что у Марьинки и Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба были подавлены нашими средствами РЭБ.

С начала суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Беспилотник ОБСЕ обнаружил 11 отведенных танков на временно оккупированных районах Донецкой области. Танки были обнаружены у оккупированной Новоселовки - 37 км северо-восточнее Донецка.

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