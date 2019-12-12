Зеленский дал интервью телеканалу "Россия-1"

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российскому телеканалу.
Его покажут в воскресенье в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале Россия-1.
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал украинский президент Зеленский в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в "нормандском формате".
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Впервые с 2014 года в Украину приехали представители российских СМИ.
Первым стал канал Минобороны РФ "Звезда", пишет Цензор.нет.
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