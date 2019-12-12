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четверг, 12 декабря 2019 13:34

В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации

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В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
Российских пропагандистов в Украину пригласил президент Зеленский. Фото: 5канал

Впервые с 2014 года в Украину приехали представители российских СМИ.

Первым стал канал Минобороны РФ "Звезда", пишет Цензор.нет.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит он обещания, пропустят нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом" , - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.

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С 2014 года в Украине существовала негласный запрет на въезд российских пропагандистов.

После введения военного положения в 2018 году в Украину не пускали русских мужчин.

9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российские СМИ в Украине.

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