10 обстрелов, двое раненых: как прошли сутки на Донбассе

11 декабря из-за обстрелов ранили двух бойцов ООС. Фото: narodna-pravda.ua

Российские оккупанты на Донбассе не придерживаются обязательств о постоянном прекращении огня. Этого требует принятое итоговое коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Франций.

10 раз за сутки 11 декабря наемники Российской Федерации нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС.

Враг обстреливал наши позиции из оружия разного вида, которое запрещено Минскими договоренностями.

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5 обстрелов было в районе группировки "Схід". Стреляли у Новомихайловки, Павлополя, Лебединского и Авдеевки и Марьинки.

Еще 5 раз атаковали обстрелами в районе группировки "Північ" возле Зайцевого, Крымского и дважды у Майского. Во время обстрелов враг использовал различное вооружение.

11 декабря из-за обстрелов ранили двух бойцов ООС.

С начала эти суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

На оккупированном Донбассе главари незаконных террористических группировок говорят, что не согласны на обмен с Украиной. Его не будет пока Офис президента не опубликует "правильный текст коммюнике" "нормандского саммита".