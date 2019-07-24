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среда, 24 июля 2019 08:33

"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко

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&quot;Жалко, как человека. Лучше бы жил&quot; - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
Савченко шокировала очередными заявлениями. Фото: www.rbc.ua

Депутат Надежда Савченко, которая не прошла в Раду 9 созыва сделала новое скандальное заявление.

Она считает, что для Украины было бы лучше, если бы убитий главарь "ДНР" Александр Захарченко был жив и ей жаль его, как человека. Об этом она рассказала в интервью interviewer.today.

По словам депутата, на ее памяти много смертей. Она их видела предостаточно. Надежда рассказала, что она почувствовала, когда Захарченко взорвали в ресторане. Также она называет войну на Донбассе - конфликтом.

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"Единственное - для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все начинали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше почувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жалко. Именно как человека. жаль, что случаются убийства, люди не проживают свою жизнь спокойно в мире, не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю, что, наверное, Захарченко был достоин жизни ", - сказала Савченко.

Также Савченко отметила, что смерть главаря "ДНР" была спровоцирована с разрешения ФСБ.

"Работать было кому и без СБУ", - резюмировала Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко признала поражение на выборах по округу № 51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали 8 избирателей.

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