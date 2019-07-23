Савченко спалила своє фото у багатті

Народный депутат Надежда Савченко признала поражение на выборах по округу № 51 в Донецкой области. Там за нее проголосовали 8 избирателей.

В Facebook Савченко опубликовала фото, на котором сжигает в костре агитационную газету со своим изображением.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала она.

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Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко задержали в марте прошлого года. Их подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя. Они якобы сговорились с главарями ДНР Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. После того, по версии следствия, в оккупированных Макеевке, Горловке и Донецке купили оружие. Оба провели в СИЗО более года. Владимир Рубан - в Мариуполе. Надежда Савченко - в изоляторах Службы безопасности Украины, Лукьяновском и Черниговском СИЗО.