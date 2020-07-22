Вражеские обстрелы не прекращаются, сообщили о смерти военного

21 липня один воїн загинув, ще одного поранено. Фото: facebook.com/pressjfo.news

21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции с 120-ты и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил ранения, сообщили пресс-службе Штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новотошковское противник открывал вгонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополь. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным - задействовали станковые противотанковые гранатометы.

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С начала текущих суток 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник применил вооружение запрещено минского договоренностями и обстрелял наши позиции с 120 мм минометов у Майорская.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по защитниках Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А в по окрестностям Лебединского - станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Украинские военнослужащие дали решительный ответ на вражеские обстрелы и контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Артем Козий. Ему было 19 лет. Был родом из Южноукраинска Николаевской области.