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среда, 22 июля 2020 01:06

Стало известно имя морпеха, который умер после тяжелых ранений

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Стало известно имя морпеха, который умер после тяжелых ранений
Артем Козий умер от тяжелых ранений. Фото: Фейсбук

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Артем Козий. Ему было 19 лет.

"Более 7 часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее. Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего", - сообщили на странице Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Воин получил многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения.

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Козий был родом из Южноукраинска Николаевской области.

Российские вооруженные формирования на Донбассе за прошедшие сутки, 20 июля, 17 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие их обстрелов погиб украинский военный, еще один ранен.

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