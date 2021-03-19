Вражеские обстрелы 120 минами и погибший воин ВСУ: сообщили тревожные новости Донбасса

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Южного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский воин. Об этом сообщили в штабе ООС.

Горячо было и вблизи Водяного, что на Приазовье. Там российско-оккупационные войска также били из минометов 120 калибра и гранатометы различных систем. В пригороде Богдановки в ход шли автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Украина стремится к решению ситуации в Донбассе дипломатическим путем, но в ближайшие 15 лет нужно быть готовыми к полномасштабному конфликту, спрогнозировал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Военные конфликты "всех со всеми" в мире будут продолжаться по меньшей мере до 2035 года и Украине не удастся остаться в стороне.