Впервые девушки вступили на курс офицеров танковых войск

Первая женщина, которая будет служить офицером в танковых войсках / фото: Армия.Информ

В Харьковском военном институте танковых войск НТУ "ХПИ" впервые вступили девушки.

6 девушек прошли набор в вуз, который отменил "монополию" мужчин в области вооружения и военной техники механизированных и танковых подразделений, пишет "Армия.Информ".

"Об этом учебное заведение я узнала довольно неожиданно - через брата товарища, который в этом году его закончил. У нас в гостях он много рассказывал о своем курсантское жизни, об учебе, о Харькове и как-то невзначай обмолвился, что в этом году танкового института набирать и девушек. Тогда я и решила, что именно это - мое", - рассказала журналистам Мария из Черкасской области.

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