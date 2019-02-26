"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"

Киевлянин Артем Трегубенко до войны работал в ИТ-компании и был "ультрасом" футбольного клуба "Динамо" Киев. Сегодня - он офицер 93-й механизированой бригады "Холодный яр" с позывным "Питарда".

В интервью Gazeta.ua он рассказал о боях в 2015 году и уничтоженную батарею российских гаубиц. Возвращение советского офицерского состава в настоящую украинскую армию. И ответ на вопрос: "Почему из украинской армии идут лучшие?"

Автор: предоставлены Артемом Трегубенко Киевлянин 34-летний Артем Трегубенко на войну пошел добровольцем. Лейтенанта отправили в 93-й механизированной бригады Холодный овраг на должность заместителя командира 9-й танковой роты

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Начало Майдана 2013 года меня не тронул. Я не обращал внимание на протесты студентов, пока их не побили. Ходил себе на работу, жил обычной жизнью. Но в первые дни 2014 года, понял, что точка комфорта стала несколько иной. Поэтому начал приходить туда, чтобы помочь протестующим.

Я сам киевлянин, поэтому день у меня начинался так - утром работа, вечером переодевался и ехал на Майдан. Если было тихо, то ехал домой. Начинался "движ" - оставался до утра.

В таком состоянии находился до начала мобилизации. Когда стало понятно, что война неизбежна - пошел в военкомат, чтобы через них попасть на фронт. У меня была очень классная работа, связанная инновационными технологиями, не хотелось ее терять. Поэтому хотел попасть на войну - мобилизованным. Но в военкомате мне сказали, что офицеры им не нужны. Я имел за плечами военную кафедру и звание младшего лейтенанта. Говорю ему: "Бери меня простым солдатом". А он отвечает, что не может, потому офицерское звание мешает.

Тогда ко мне подошел друг "Апостол" и сказал, что наши друзья-"ультрасы", воюют в составе 79-й десантно-штурмовой бригады, нужно им помогать. Начали ездить на фронт, как волонтеры. Тогда работы в этом направлении хватало. Но, меня беспокоила мысль, что занимаюсь не совсем тем, чем надо. Еще несколько раз ходил в военкомат, но там не обращали внимание на меня. Хотел пойти воевать в составе добровольческих батальонов, так все достало.

Особенно сердце защемило, когда по телевидению увидел бойца 93-й бригады "Чапу" (Александр Чапкина, танкист в 93-й бригаде. - Gazeta.ua). Он еще молодой парень подписал контракт, чтобы попасть на войну. А я цепляюсь за работу и какие-то материальные блага. Пошел опять в военкомат и сказал, что иду воевать добровольцем, ведь своей армии не нужен. Военком быстро дал мне бумаги, я их подписал. И попал в учебный полигон для офицеров на базе военного института имени Тараса Шевченко.

То есть "Чапа" подтолкнул Вас к такому решению?

Тогда много было факторов. Иловайский котел и страдания за убитыми. Донецкое аэродром с его трагедией. С каждым военным эпизодом кольцо моих сомнений сужалось. Однако интервью Александра Чапкина - растрогало меня. Этот молодой танкист - вдохновил меня на войну. На полигоне нас учили на замполитов (офицер по работе с личным составом. -Gazeta.ua). Тогда их не хватало на фронте. Из всех преподавателей мне запомнился - один. Он рассказывал о тактике боя, учил, как выжить, воевать. Его сын прошел Дебальцево, поэтому этот человек смотрел на нас, как на своих детей и словно в последний раз.

Автор: предоставлены Артемом Трегубенко Возвращение с боевого дежурства на базу. Район поселка Пески, 2015 год

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Приехав в зону боевых, меня направили в танковую роту 93-й бригады ВСУ - замполитом. По поводу этого у меня возник конфликт с майором Новиковым. Мы ссорились, я не хотел идти к танкистам, ведь пришел на фронт - воевать. В танковые рту мне этого не дадут делать. Но пришлось выполнить приказ. Меня даже хотели оставить в тылу, мол: "Классно разбираешься в компьютерах". Однако я постоянно звонил ротному и настаивал на переводе ближе к передовой. У нас появились первые убитые - Николай Давыдов и 5 раненых. Мы подали документы, чтобы наградить ребят, но они остались на столе майора Новикова. Позже, еще было три попытки наградить ребят, но этот майор упорно игнорировал такие вещи. Зато удостоверение участника боевых действий, он получил одним из первых в бригаде. В этой ситуации позже разбиралась СБУ и контрразведка. Я вообще считаю, что такие офицеры, как Новиков, не имеют права носить побеги.

Ты ничего не понимаешь в танках, поэтому занимайся бумагами

После этого случая, когда рота потеряла 6 бойцов, людей не хватало и меня забрали на переднюю линию. Там я снова пытался попасть в окопы. Но ротный мне сказал: "Ты ничего не понимаешь в танках, поэтому занимайся бумагами". Это было мне вызовом и я решил доказать обратное.

Наводчик смотрит на меня и кричит: "Дублер"

Вы покинули танковые войска?

Нет, наоборот, я залез в их середину - в танк. Там были отличные ребята. Иван Великий с позывным "Чайка" - механик водитель танка, Сергей Ерефиев - наводчик, командир танка - Ярик. Я начал приставать к ним и они вынуждены были меня учить. При том, я понимал, что не имею права на ошибку. И скоро мои старания, оправдали себя. Многие ребята пошло в отпуск, некому было выезжать и ротный Яроослав Мельниченко позволил мне, хотя сильно противился этому. Сказал, чтобы я садился на место командира, там много умения не требуется. И тут сработал закон подлости. Танковая система подзарядки дала сбой и снаряда не досылается. А здесь уже должен работать командир танка. Наводчик - старшина Царенко, смотрит на меня и кричит: "Дублер". Я смотрю на него и развожу руками, не понимая, что от меня хотят. Командир танка, если не срабатывает какая-то система, как в моем случае, имеет продублировать запуск снаряда. Я этого не знал, никто не думал, что это случится со мной. Царевич показал куда нажимать, я все сделал. Мы отработали по московскому оккупантам и вернулись. Когда вылезал из машины, меня всего трясло от эйфории. Я понимал, что в танке на меня смотрели бойцы, поэтому права на истерию или ошибку просто не было. Уже в базе все ребята приветствовали меня, Царенко рассказал всем, что я понимаю экипаж, работаю, как надо. После этого у меня начались выезды, где я работал, как рядовой боец, а не замполит.

Профессионал, который просто обожает танки

Обучение при том продолжалось. И помогал мне командир первого взвода Олег с позывным "Звягель". Человек легенда, полностью разобрала позицию окупантов - "Вольвоцентр". Он профессионал, который просто обожает танки.

Автор: предоставлены Артемом Трегубенко Товарищи Артема Трегубенко с 9-й роты 93-й бригады Холодный яр

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Были выезды, которые навсегда осели в вашей памяти?

Таких немало. Но отдельные эпизоды помню до сих пор. Это было 21 июля 2015 - годовщина гибели Героя Украины - Сашка Лавренко. Приехал комбат "Кащей" и сказал, что нужно отработать по российским захватчикам. Наша база находилась в селе Первомайском, недалеко от Донецка. Мы быстро собрались и начали выезжать в направлении позиции наших войск - "Республика мост". Только приехали на другую позицию "Берлога" в нескольких метрах от нас начали падать мины. Машины остановились, связи между механиком-водителем и командиром нет. Механику кричат: "Ваня, Ваня - заведись", а он молчит. Были такие мысли, что его просто убило. Пришлось отступить, комбат кричал, что мы трусы. У нас были свои мысли по этому случаю.

Это негативная сторона медали, а положительная?

В дальнейшем был момент, когда я исполнял обязанности командира роты. Меня вызвал начальник штаба в день и мы обсудили вариант выезда наших танков, чтобы погасить вражескую артиллерию, которая надоедала пехотинцам. Это было начало августа, погода нам улыбалась. Дул ветер в нашем направлении, он относил звуки работающего мотора от московитов. Поэтому, мы с Максом, наш "Зампотех" - приняли решение выезжать на позиции. Тихо проехали через Водяное и остановились у крайней посадки перед аэропортом. На улице еще было светло. У нас было три танка Т-64. Первым командовал - Макс Шамрай, вторым Ваня Гиска, позывной "Батя" к сожалению уже покойный и третьим - я. Не было никакого плана, мы просто выехали на удачу. Начало темнеть, из-за терминала вышли российские самоходные артиллерийские установки. Развернулись в боевой порядок, подняли стволы и начали насыпать. Мы же в то время вылезли из танков и перешли на другой край посадки. Увидели, как они палят по нашим ребятам. Вернулись в танк и доложили по рации об этом. Расстояние до них составляла не более 1,5 километра, их можно было уничтожить прямой наводкой. В штабе дежурил зам комбата - "Юхим", который возможно не знал о нашей операции. Но о том, что 3 машины поехали под ДАП должны были знать все командиры. Но он не дал возможности работать.

Он не дал возможности работать

Наверное четыре или пять раз, я просил, чтобы уничтожить артиллерию россиян, которая стучалась по нашим бойцам. Мне отвечали, что мы придерживаемся "минских договоренностей"! Экипажи танков матерились и не могли понять таких бессмысленных команд. И здесь со штабом связался легендарный, но уже погибший - "Оса" (Владимир Цирык, командир 9-й роты 93-й бригады, погиб 18 июля 2016 года. - Gazeta.ua). Который доложил, что со стороны аэропорта по ним работает танк. Я понимал, что "Оса" подыгрывает нам, чтобы мы могли работать. Мы выехали и уничтожили три цели. После обстрела, пришлось быстро бежать, могла прийти ответ. На следующее утро меня вызвали в штаб, "Юхим" кричал, что отдаст меня под трибунал. Я говорил ему, что не работал, вынужден был включить дурака. Через пару дней приехал комбат 3 батальона "Дельта" и всех нас похвалил. Это было высшей наградой, тем более, что это реальный крутой, боевой командир. Мы потом общались с "Осой". Он говорил: "Молодцы, классно отработали". Я понимал, что это наша совместная работа.

Автор: предоставлены Артемом Трегубенко Конец осени 2015 года. Танки выводят из зоны боевых действий

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Я видел, как он бежал из Марьинки

Были еще такие результативные выезды?

После Песков, 93-я бригада вышла на Луганское направление. Там еще несколько раз танкистам пришлось работать и все. Вот уже пошел третий год, как наши танки не стреляют. Мы придерживаемся "минских договоренностей". Я выполняю свою штатную работу - заместитель командира батальона по морально психологического обеспечения 3 танкового батальона. Рутинная работа, ничто в сравнении с 2015-16 годами. Тем более, что на данный момент состоялись изменил армии, не очень положительно влияют на нее.

То есть с окончанием активных боевых действий, наша армия потеряла развитие?

В первые годы войны была огромная часть мобилизованных. Это касается простых бойцов и офицеров. Они шли сюда, чтобы воевать, но не всегда вели себя достойно. Я имею в виду такие вещи, как: мародерство, алкоголизм. Хотя с другой стороны, обстоятельства заставляли их брать в руки оружие и бить оккупантов. Иначе их бы самих истребили. В последние 3 года войны, получили место такие вещи, как купля-продажа позиций. То есть все начали лукавить, финансовая сторона медали стал важнее патриотизм. В первые годы войны была горячая кровь, чувство справедливости, желание воевать. Постепенно оно все исчезло.

Автор: предоставлены Артемом Трегубенко Если было нужно, копали офицеры. Артем Трегубенко с товарищем готовят капонир под танк

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На место мобилизационных пришли контрактники. Большинство из них не видели боев, поэтому им эта война не нужна. А желание получить УБД и несколько тысяч гривен очень велико. Ребята, которые хотят воевать, но им не дают - уходят из армии. Они не могут терпеть такого безумия, они не понимают, как так мириться с врагом на своей земле? Кроме того, вселяет оптимизма "фейковые" офицеры, которые получают награды за свою трусость и равнодушие.

Можешь назвать кого-то конкретного?

Полковник Поляков. Я видел, как он бежал из Маринкы в составе бойцов 28-й бригады. Тогда 1 танковая рота, была выдвинута в районмиста, чтобы удержать позиции, поскольку их 28-я оставила. А офицер в то время был в их составе. Я помню, как он собрал командиров в Луганской области и хвастался, что воевал в 2015 году там. Но умышленно покинул ее, чтобы оккупанты зашли на наши позиции и артиллерия 93-й бригады накрыла захватчиков. Это полная бессмыслица, которым полковник пытается покрыть свою трусость. Хотя в этой Маринци оставались бойцы 20-го батальона, никуда не ушли и продолжали защищать ее. И очень несправедливо, когда этого полковника подали орден Богдана Хмельницкого за то, что он якобы удержал Маринку от московских оккупантов. Хотя эту награду больше заслужили офицеры 20-го батальона, не струсили. Случай при неудачном штурме села Желобок, тоже подтверждает, что Поляков не заслуживает награду. Как рассказывал мне командир 4 роты Ростислав Селивакин, полковник корректировал наступление на Желобок. Пообещал ему поддержку артиллерией, разведкой. Как потом оказалось, их никто не предупредил об этой операции. Нашим пришлось отступить, погиб один боец. Как за это халатность награждать? Здесь надо побеги снимать.

Пообещал ему поддержку артиллерией, разведкой. Как потом оказалось, их никто не предупредил об этой операции

Благодаря таким полковникам и подобным офицерам, я не надену свои награды, они обесценены. Я знаю десятки ребят, которых наградили, но они не будут носить их - это морально низко быть приравнены к негодяев. Из-за таких фальшивых офицеров, из армии идут лучшие, боевые. А их города занимают советские служаки, которые прятались в дома, когда шли бои. О них никто не знал, а теперь в период затишья, они пришли снова в Вооруженные силы. Они приезжают на передовую и достают ребят по пустякам. Почему в уставной форме, почему мусор кругом? Однако никто из них не скажет: "Как вы, ребята? Готовы ли воевать, что вам для этого не хватает?" А десятки мотивированных ребят, которые добивались того, чтобы попасть в армию, становились офицерами, вынуждены идти с ней, потому что задача - защищать Украину, выгнать агрессора уже не стоит на первом месте. И я тоже пойду, хотя задача освободить Украину, я не выполнил. Мне не дали этого сделать паркетные генералы, полковники, которые снова возвращают в армию "совдепию", свой "книжный дебилизм".