Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета. Вечером у Попасной били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 31 декабря, возле Старогнатовки враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.