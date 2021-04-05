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вторник, 06 апреля 2021 09:20

Военный эксперт объяснил, почему не будет обострения

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Украина попала в опасную российскую ловушку. Почему так произошло и о чем свидетельствует скопления российской техники и живой силы Gazeta.ua рассказал Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО "Правое Дело".

Автор: www.rbc.ua
  Сопредседатель общественной организации "Правое дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Сопредседатель общественной организации "Правое дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев.

1 апреля во время своего выступления в Верховной Раде Украины главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил об увеличении военного присутствия российских войск у наших границ. Можно ли говорить о том, что россияне готовятся к наступлению на нас?

Данные, которые обнародовала Украинская сторона по количеству участников незаконных вооруженных формирований и военнослужащих Российской Федерации свидетельствует об уменьшении количества живой силы.

Мои слова подтверждает и предыдущее выступление господина Хомчака. Дело, в том, что 25 ноября 2020 года он называл цифру в 35 тысяч участников незаконных вооруженных формирований и трех тысячах военных РФ.

30 ноября 2020-го представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий вышел и продублировал эту информацию.

Однако это было 25 ноября 2020 года, а на дворе апрель 2021-му. И за это время количество врагов уменьшилось, потому что 35 тысяч больше 28.

Таким образом данные свидетельствуют об уменьшении количества российских войск. А в таком случае о каком наступление идет речь, если их количество уменьшилось? Мы такими цифрами выставляем себя дураками в глазах своих международных партнеров, а в первую очередь Госдепа США, которые выразили обеспокоенность российскими маневрами.

Наши журналисты помогли РФ распространить свою пропаганду

Кроме этого информация о передислокации российской военной техники в количестве 185 единиц, среди которых были САУ Бастион - не подтвердилась.

Таким образом мы понимаем, что это был фейк. Это была информационная операция российских спецслужб, чтобы запугать мирное население Украины.

Кстати она имела успех благодаря ее распространению украинским СМИ. То есть наши журналисты помогли РФ распространить свою пропаганду.

Такая же ситуация и с передислокацией ВС РФ в Крыму, Воронежской и Ростовской областях. Перемещение их ВС свидетельствует не о накоплении сил для вторжения, а о плановой передислокации сил противника.

То есть россияне нас пугают, а мы ведемся на эту провокацию.

Однако РФ отказалась от предложения восстановить режим тишины. Почему?

Потому что мы попали в военно-дипломатическую ловушку, которую Россия нам расставила.

Перед тем, как отказаться от режима устойчивого перемирия, РФ предложила Украине запретить ВСУ открывать огонь без получения разрешения со стороны нашего Генерального штаба.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что мы на такие условия идти не собираемся. Все! После этого заявления РФ заявляет, что Украина блокирует мирные договоренности и отказывается от режима тишины. Кроме этого они добавляют, что на этом фоне опасаются, что ВСУ пойдут в наступление на оккупированные РФ территории Донбасса.

То есть мы показали себя государством, не способным решать трудные вопросы, а Россия этим воспользовалась.

А на самих оккупированных территориях Крыма, ОРДЛО и в России они запускают пропаганду о вторжении ВСУ. Чтобы это понять достаточно просто посмотреть их новости.

Хочу добавить о так называемых пасхальных, новогодних и праздничных перемириях. Их было больше 30-ти. И каждый раз оно продолжалось минимум 12:00, а максимум сутки. Это все свидетельствует не о том, что мы хотим мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а о полном непонимании наших дальнейших шагов.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин на этой неделе проводят переговоры об Украине. На эти переговоры президента Украины Владимира Зеленского не пригласили. О чем это говорит?

Что касается переговорного процесса - я об разговоре Путина, Меркель и Макрона - мы снова дали пас Российской Федерации.

Это произошло благодаря заявлениям о том, что нам предложили франко-германский план решения ситуации. Как только это заявление прозвучало - наша субъектность снизилась.

То есть мы показали себя государством, не способным решать трудные вопросы, а Россия этим воспользовалась.

Россияне зашли с позиции: "Если вы только согласовываете, то нам с вами не о чем разговаривать. Мы пойдем к тем, кто принимает решения".

То есть была допущена стратегическая ошибка и разногласиями в наших заявлениях воспользовались россияне. То есть сначала Андрей Ермак заявил о том, что мирный план лежит у россиян, а затем Алексей Арестович заявил, что все будет обнародовано через 2 недели. Россияне при этом заявляют, что ни о каком плане не слышали и не видели. РФ свою очередь, требуют у участников "нормандского процесса" письменно утвердить пункт о том, что со стороны Украины нет мирных кластеров. Все. Точка. Приехали.

Автор: Униан
  Украина теряет свою субъектность через заявления Ермака и Арестовича
Украина теряет свою субъектность через заявления Ермака и Арестовича

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Однако США привело свои войска в боевую готовность. О чем это говорит?

Реакция США и стран Запада - это элемент военно-политического давления на Украину.

Госдеп Соединенных Штатов лучше всех понимают опасность подобных сценариев со стороны РФ. Этого, к сожалению, не понимает украинская власть. Собственно Америка заявила, что будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы производить свое видение развития ситуации.

Не Франция и Германия предлагать мирные планы, а Украина. Мы не должны подыгрывать РФ на дипломатической и военной арене.

Без представителей Украины о нашем государстве никто не имеет права договариваться. Это должно быть основным пунктом нашей военно-дипломатической тактики.

Автор: россми
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об ухудшении отношений между РФ и государствами Запада. Что после этого заявления ожидать Украине?

Если вы спрашиваете о вторжении - его не будет. Своими заявлениями, своими действиями она пытается максимально отделиться от конфликта, какой создала на Донбассе.

Путину необходимо стать лишь посредником, а наши полезные идиоты своими заявлениями ему в этом подыгрывают. По факту дают ему инструкцию как снять с РФ санкции за ее военную агрессию.

Все эти разговоры "Путин напал, все пропало" - это российский месседж, направленный на украинском ни больше, ни меньше.

28 батальонно-тактических групп сконцентрированы на нашей границе. Так называемые силы вторжения, в том числе 20-я армия сейчас в стадии формирования и находится в городе Воронеж.

Только одна 144 дивизия дислоцирована в Смоленской области, а это условно белорусское направление.

На Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом.

Автор: София Староконь
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