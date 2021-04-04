В сторону украинских позиций запустили детский самолет, начиненный взрывчаткой

На позиции ВСУ прилетел детский самолет, начиненный взрывчаткой. Фото: Facebook

На Донбассе украинские морпехи обнаружили самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом.

Прилетел по ветру со стороны противника, сдетонировал. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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"На этой неделе в районе поселка Широкино боевики активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение. Враг прибегает к циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не редкость в районе проведения операции Объединенных сил

За прошедшие сутки, 3 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один военнослужащий.