В Торецке разминировали водогон

Боевики оставили целый город без воды - фото Униан

Военно-гражданская администрация города Торецк в Донецкой области готова провести ремонтные работы. 37 тыс. жителей шахтерского города остались без воды в результате повреждения российскими боевиками водогона.

Сегодня представители КП "Вода Донбасса" вместе с группой разминирования провели обследование водопровода, пишет ВЦК Торецк на своей странице в Facebook.

"Уже завтра ремонтная бригада готова начать восстановительные работы. Следите за графиком подвоза воды на странице ВЦА в Facebook и официальном сайте", - говорится в сообщении.

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Архиепископ Донецкий и Мариупольский Украинской православной церкви отец Сергий рассказал, как российские боевики запугивают служителей УПЦ Киевского патриархата. Рассказал, что боевики ДНР требуют перерегистрировать хоспис, который он открыл в Тельмановском районе Донецкой области.