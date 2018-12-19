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среда, 19 декабря 2018 15:34

Боевики похищают священников, оставшихся на оккупированном Донбассе

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Боевики похищают священников, оставшихся на оккупированном Донбассе
Отец Сергий рассказал о гонениях российских боевиков на священников УПЦ КП - фото 0629

Архиепископ Донецкий и Мариупольский Украинской православной церкви отец Сергий рассказал, как российские боевики запугивают служителей УПЦ Киевского патриархата.

Рассказал, что боевики ДНР требуют перерегистрировать хоспис, который он открыл в Тельмановском районе Донецкой области, передает 0629.

"Мы создавали комфортные условия для тех, кто практически приходил к нам доживать. Нам хотелось, чтобы эти люди не чувствовали "приютовщины". К нам ехали со всей Донецкой области, потому что мы не просили у людей справок о семейном положении - брали всех, кто нуждается. мы помогали абсолютно всем. Нужна помощь - мы накормим, напоим, бывало, в зимнее время пожилые люди не могли купить уголь, так просто приезжали к нам в хоспис зимовать", - рассказывает священнослужитель.

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Он рассказывает, что боевики ДНР требуют перерегистрировать все имущество УПЦ КП на документы фейковых республик до 1 марта 2019-го. Они уже отобрали несколько храмов, по словам священника, их не передадут Московскому патриархату.

Также он рассказал журналистам, что на захваченной территории осталось 6 священников.

"6 человек, которые остались на той территории, - это те, кто не принимал активное участие в проукраинском движении. Они молились за Украину, но не участвовали в митингах и других акциях. Это священники, которые выполняют таинства, требы, ухаживают за людьми преклонного возраста. Один священник может заниматься 3-4 приходами. Служат и на украинском, и на церковно-славянском и греческом языках. Конечно, боятся. Потому что гонения не прекращаются ", рассказывает он.

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Одного священника арестовала так называемая МГБ ДНР, когда он приехал освящать автомобиль. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов.

"Но по закону что Украины, что России пожертвования налогом не облагаются. На что ему был дан ответ: мы не Украина и не Россия. Это была предтеча моральным издевательствам, которые начались на той территории позже. Далее начались запугивания, угрозы, оскорбления. Эти 6 человек - это лампадка Украины на той территории ", - рассказывает отец Сергий.

Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.

Также это позволило разработать универсальную головку самонаведения - для его НАТОвской версии 155-мм калибра, а также 122-мм снаряда "Карасук" и новой 120-мм мины "Круча.

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