В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"

120-мм управляемая мина "Круча" от НПК "Прогресс" / фото: Укроборонпром

Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.

Также это позволило разработать универсальную головку самонаведения - для его "натовской" версии в 155-мм калибре, а также в 122-мм снаряде "Карасук" и новой 120-мм мини "Круча", сообщает Укроборонпром.

Высокоточный "Цветник" был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины еще в 2012 году, однако с тех пор заказов на него не было. С 2014-го встал вопрос о необходимости замены российских комплектующих, которых в снаряде было более 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ получили партию бронеавтомобилей

5 декабря в Украине успешно испытали новый комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун". Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время торжеств ко Дню Вооруженных сил.