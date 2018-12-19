Житель Первомайска показал, как российские боевики "оживили" город

Местный житель оккупированного российскими боевиками города Первомайск Луганской области обнародовал фотографии "ожившего" города.

По словам жителя город разбирают по камешку, передает Дебальцево.онлайн.

Обувная фабрика, депо "ПервомайскПогрузТранс", Менжинская больница полностью уничтожены изнутри.

"Из зданий, где что-нибудь было, все выносят - налицо узаконенное мародерство. В частности - бывшее здание налоговой Первомайска, бывшая школа №11. Дверь при входе сорваны, все кабели вырванные по канавкам в стенах, видно и на земле вырыты траншеи - тоже кабели выкопаны ", - рассказывает он.

Автор: Дебальцево.онлайн

"В больнице" при хунте "был проведен капитальный ремонт. Здание пострадало извне от боевых действий, но не катастрофически. Внутри тут все растащили - даже рентген-аппарат исчез. Вынесено все трубы, проводка, чугунные радиаторы", - передает житель города.

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Автор: Дебальцево.онлайн

Автор: Дебальцево.онлайн

Депо "ПервомайскПогрузТранс" ГП "Первомайскуголь" - разграблено.

Автор: Дебальцево.онлайн Фото было сделано осенью. Скорее всего локомотив тоже распилили

"К зданию страшно подходить. Кстати, пока фотографии были опубликованы, локомотив уже, возможно, пошел на металлолом", - передает он.

Автор: Дебальцево.онлайн Фото было сделано осенью. Скорее всего локомотив тоже распилили





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