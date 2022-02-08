В ТКГ озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки"

 
Ексклюзивы
1/5
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 585
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 711
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1998
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1026
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 486
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3339
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2187
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 531
Фото
Все фото
4
11
3
3
8
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Министры из ЕС увидели своими глазами, что такое война с РФ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Радиация и химическое оружие: военным ВСУ устроили учения на границе
Видео
Все видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
В Луганской области кувалдой разбили памятник жертвам Холокоста: камера засекла вандала
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 441
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 963
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1809
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1062
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 432
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
07 февраля 2022
Просмотров: 648
Тільки не про політику
– А на Путіна порчу можеш навести? – запитую напівжартома подругу дитинства Лесю. 17 років тому вона вийшла заміж за москвича. ...
вторник, 08 февраля 2022 15:16

В ТКГ озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки"

  Комментировать
В ТКГ озвучили ожидания от встречи &quot;нормандской четверки&quot;
В Украине озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки". Фото: elysee.fr

В Украине озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки" на уровне советников, которая может состояться на этой неделе.

Самая главная тема - разблокирование Российской Федерацией решения гуманитарных вопросов, заявил и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, передает "РБК-Украина".

"У нас могут быть большие ожидания, но давайте поговорим о реалистичном сценарии. Здесь важен и факт проведения встречи в Париже, в живом формате - впервые за год. К тому же, эффективность живых встреч выше, чем в режиме видеоконференции. Впервые за два года встреч в нормандском формате появилось согласованное заявление", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин отказался участвовать в Мюнхенской конференции "в любом формате"

В частности, будет поднят вопрос о необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, отметил Костин.

Минские соглашения останутся инструментом разрешения конфликта на Донбассе, если Россия начнет выполнять свои обязательства. Франция и Германия готовы помочь в этих усилиях в рамках "нормандского формата". В ближайшие недели будет новая встреча.

Никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске не будет. Никаких уступок относительно суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ТКГ озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Укреплять единство Руси: князь написал наставление детям

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 29514
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 11502
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 9486
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ 5 Просмотров: 8721
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 8658
Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
4
 Просмотров: 378
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой - что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
 Просмотров: 585
Украина проведет военные учения "зеркально" Беларуси и РФ
Украина проведет военные учения "зеркально" Беларуси и РФ Просмотров: 216
Принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков: СБУ разоблачила "военкома" ЛНР
Принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков: СБУ разоблачила "военкома" ЛНР Просмотров: 711
Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь
Обвинили в шпионаже: украинскому пленнику оккупантов угрожает смертная казнь Просмотров: 468
Больше всего комментируют
7
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
6
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
5
Зеленский подложил свинью Украине и главному стратегическому партнеру - СМИ
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
"Кололи запрещены препараты, морили голодом" - Луценко раскрыл подробности задержания Чауса
Голосов: 12420
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть