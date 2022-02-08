В ТКГ озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки"

В Украине озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки". Фото: elysee.fr

В Украине озвучили ожидания от встречи "нормандской четверки" на уровне советников, которая может состояться на этой неделе.

Самая главная тема - разблокирование Российской Федерацией решения гуманитарных вопросов, заявил и. о. первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин, передает "РБК-Украина".

"У нас могут быть большие ожидания, но давайте поговорим о реалистичном сценарии. Здесь важен и факт проведения встречи в Париже, в живом формате - впервые за год. К тому же, эффективность живых встреч выше, чем в режиме видеоконференции. Впервые за два года встреч в нормандском формате появилось согласованное заявление", - рассказал он.

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В частности, будет поднят вопрос о необходимости неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, отметил Костин.

Минские соглашения останутся инструментом разрешения конфликта на Донбассе, если Россия начнет выполнять свои обязательства. Франция и Германия готовы помочь в этих усилиях в рамках "нормандского формата". В ближайшие недели будет новая встреча. Никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске не будет. Никаких уступок относительно суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. 26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.