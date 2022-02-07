Никакого "прямого диалога" с ОРДЛО - Кулеба назвал "красные линии"

Никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске не будет.
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Глава МИД заявил о "красных линиях".
Министр заявил: никаких уступок относительно суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.
"Только народ Украины имеет право определять внешнеполитический курс страны", – также написал.
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"Еще одна неделя интенсивной дипломатии. Сегодня в Украине четыре министра иностранных дел: Александр Шалленберг (Австрия), Иван Корка (Словакия), Ян Липовский (Чехия) и Анналена Бербок (Германия)", – сообщил Кулеба.
Напомнил, что 8 февраля Украину посетит президент Франции Эммануэль Макрон, который встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее издание ZN.UA сообщило, что "представители" ОРДЛО утверждают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения.
26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.
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