"Россия не выполнила никаких обязательств" - госсекретарь США о Минских соглашениях

Украина выполняет Минские соглашения, а Россия - нет. Фото: Reuters

Минские соглашения останутся инструментом разрешения конфликта на Донбассе, если Россия начнет выполнять свои обязательства.

Минск – это путь вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, заявил в понедельник государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вашингтоне совместно с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает Gazeta.ua. В то же время Украина выполняет обязательства, а Россия – нет.

"США и Украина едины в том, что Минск – лучший путь восстановить украинский суверенитет. Украина в последние годы продвигается в имплементации Минских соглашений. Если смотреть на прописанные условия, то честно будет сказать, что Украина их выполнила чуть ли не все, тогда как Россия не выполнила никаких своих обязательств", - сказал Блинкен.

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В Минских соглашениях, в частности, речь идет об особом статусе Донбасса. При соответствующей последовательности украинцы готовы двигаться вперед.

"Если Россия серьезно настроена выполнить соглашения, думаю она найдет сильного партнера в лице Украины. Франция и Германия готовы помочь в этих усилиях в рамках "нормандского формата". В ближайшие недели будет новая встреча. Надеюсь, РФ продемонстрирует серьезное отношение", - добавил Блинкен.

Никакого "прямого диалога" с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске не будет. Никаких уступок относительно суверенитета, территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины. 26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.