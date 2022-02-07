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Спецтема: Враг возле украинской границы

В МИД назвали главный сценарий агрессии РФ в Украине

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В МИД назвали главный сценарий агрессии РФ в Украине
Россия использует военную эскалацию, кибератаки и распространение дезинформации. Фото: mfa.gov.ua

Базовым сценарием России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине, которой Кремль пытается достичь различными методами.

В частности путем "вбивания клина" между нашей страной и международными партнерами, заявил 7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Киеве.

"Россия использует военную эскалацию, кибератаки и распространение дезинформации. РФ и пророссийские политики в соответствующих странах добавляют давление с другой стороны", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что Украина не исключает ни одного сценария развития событий. В то же время МИД уже планирует дипломатические меры до конца 2022 года.

"В нынешних сложных условиях мы вынуждены готовиться к каждому из этих сценариев. Не надо нас пугать войной, мы готовы ко всему. И если Россия нам все же навяжет очередную фазу военного конфликта, мы будем бороться. Но до этого мы будем сохранять абсолютно холодное спокойствие и сконцентрированность", - добавил Кулеба.

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения.

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