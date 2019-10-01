В тепле и комфорте - открыли зал ожидания для украинских воинов

На Центральном вокзале Киева открыли зал ожидания для военных.
Его переоборудовали из зала для приема официальных делегаций, пишет Радио.Свобода.
В зале ожидания есть две комнаты для отдыха, комната для приготовления и приема пищи, буфет, душевая, санитарные комнаты и камера для вещей.
"Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины, открытие комнаты - вклад "Укрзализныци" в помощь защитникам страны. Мы планируем в течение месяца переоборудовать бывшие депутатские комнаты на залы для отдыха бойцов на железнодорожных вокзалах Днепра, Львова, Николаева", - говорит председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
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