В тепле и комфорте - открыли зал ожидания для украинских воинов

Для военных открыли отдельный зал ожидания. Фото: Богдана Костюк

На Центральном вокзале Киева открыли зал ожидания для военных.

Его переоборудовали из зала для приема официальных делегаций, пишет Радио.Свобода.

В зале ожидания есть две комнаты для отдыха, комната для приготовления и приема пищи, буфет, душевая, санитарные комнаты и камера для вещей.

"Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины, открытие комнаты - вклад "Укрзализныци" в помощь защитникам страны. Мы планируем в течение месяца переоборудовать бывшие депутатские комнаты на залы для отдыха бойцов на железнодорожных вокзалах Днепра, Львова, Николаева", - говорит председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

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