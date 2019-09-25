ВСУ получили уникальные самоходные минометы

Самоходные минометы БАРС-8ММК передали ВСУ / фото: СМВ

Вооруженные силы Украины провели приемо-сдаточные испытания мобильных минометов БАРС-8ММК 4909 120 А.

Эта система впервые поставляется в Вооруженные силы Украины, сообщает ukrmilitary.com

Во время приема были проверены основные тактико-технические характеристики, а также проведены стрельбовые испытания.

БАРС-8ММК - это система, которая позволяет поражать различные по характеру и типом цели без непосредственного контакта с противником, быстро и с высокой точностью. В составе ММК используются как отечественные, так и комплектующие производства стран-членов НАТО.

Основная составляющая ММК - автоматизированная минометная система калибра 120-мм, которая состоит из системы автоматического развертывания-свертывания и автоматизированной системы наведения и управления огнем миномета, что обеспечивает отображение информации на электронной карте, подготовку вычисленных в автоматическом режиме установок для стрельбы, поражения целей и корректировки огня и контроль эффективности стрельбы.

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За счет автоматизации и интуитивности системы управления огнем Барс-8ММК обслуживается меньшим экипажем по сравнению с обычными минометными системами.

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