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вторник, 10 сентября 2019 18:30

Марокко купило украинские разработки для борьбы с беспилотниками

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Марокко купило украинские разработки для борьбы с беспилотниками
Комплекс "Буковель-АД" поставляют в Вооруженные силы Украины с 2016 года / фото: Proximus

Вооруженные Силы Марокко получили комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Буковель-АД".

Комплекс разработан и производится украинской компанией "Proximus", сообщает Army Recognition.

"Буковель-АД" предназначен для обнаружения БПЛА противника и блокировки сигналов передачи данных, управления, навигации с помощью систем позиционирования GPS/ГЛОНАСС в радиусе до 15 км.

Главным элементом комплекса является наземная станция, состоящая из модулей обнаружения, управления и генерации сигналов помех.

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Сама станция может быть смонтирована на различных шасси (автомобили или специальная военная техника), а также в варианте на треноге.

В Харькове на заводе им. Малышева провели очередные испытания модернизированного БТР-50.

Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.

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