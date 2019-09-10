Марокко купило украинские разработки для борьбы с беспилотниками

Вооруженные Силы Марокко получили комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Буковель-АД".
Комплекс разработан и производится украинской компанией "Proximus", сообщает Army Recognition.
"Буковель-АД" предназначен для обнаружения БПЛА противника и блокировки сигналов передачи данных, управления, навигации с помощью систем позиционирования GPS/ГЛОНАСС в радиусе до 15 км.
Главным элементом комплекса является наземная станция, состоящая из модулей обнаружения, управления и генерации сигналов помех.
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Сама станция может быть смонтирована на различных шасси (автомобили или специальная военная техника), а также в варианте на треноге.
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