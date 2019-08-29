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четверг, 29 августа 2019 18:30

У Харькове модернизировали БТР, который выпускают с 50-х годов

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В Харькове на заводе им. Малышева провели очередные испытания модернизированного БТР-50.

Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь, сообщает Укроборонпром.

"С целью дозагрузки производственных потужостей завода была разработана модернизация БТР-50. В Украине этот бронетранспортер не находится на вооружении, но во многих армиях мира, особенно в азиатских и африканских регионах, он успешно эксплуатируется, - говорит генеральный директор завода Александр Чурсин. - Завод им. Малышева сейчас может предложить модернизацию этих боевых машин более мощными двигателями".

Автор: Укроборонпром
 

Усовершенствованный БТР-50 оснащен новым украинским двигателем ОТД-2 мощностью в 400 л.с., который заменил устаревший В-6 мощностью 240 л.с.

Машина также получила пятиступенчатую коробку передач с планетарными механизмами поворота, и доработаны узлы ходовой части. Поэтому БТР-50 с новым харьковским двигателем стал более быстрым и мобильным, как на суше, так и на воде. Кроме того, значительно возросла надежность машины и ее эксплуатационные характеристики.

Автор: Укроборонпром
 

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Модернизированный БТР-50 уже успешно прошел ходовые тестирование на пересеченной местности и огневые испытания.

Автор: Укроборонпром
 

БТР-50 - гусеничный бронетранспортер, который был разработан в 50-х годах XX столетия. Он предназначен для транспортировки до 20 бойцов и военных грузов массой до 2000 кг.

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla.

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе. 2016-го в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе 10 бронемашин.

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Дата
29
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