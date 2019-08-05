Минбороны отказалось от броневиков "Дозор-Б". Покупают польский аналог

Украинский бронетранспортер "Дозор" (слева) и его польский аналог Oncilla (справа) / фото Радио Свобода

Министерство обороны Украины вместо украинских "Дозор-Б" закупает польские бронемашины Oncilla.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос проекта Донбас.Реалии.

"Министерство обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, закупает польские бронетранспортеры 4х4 Oncilla (аналог "Дозор-Б")", - говорится в ответе, предоставленном Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

В ведомстве добавили, что за период с 2017 по 2019 годы не закуплено ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

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Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка. Авторы - Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова. Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе 10 бронемашин.

В общении с журналистами директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б".

Николаевский бронетанковый завод передал в Вооруженные силы Украины более 50 единиц боевой техники.