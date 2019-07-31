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среда, 31 июля 2019 15:19

Сколько техники получили ВСУ с начала года: отчеты бронетанковых заводов

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Сколько техники получили ВСУ с начала года: отчеты бронетанковых заводов
Боевые дозорные разведывательные машин БРДМ-2Л1 от Николаевского бронетанкового завода / фото: armyinform.com.ua

Николаевский бронетанковый завод передал в Вооруженные силы Украины более 50 единиц боевой техники

Модернизировали бронетранспортеры БТР-70 до уровня БТР-70Ди и боевые дозорные разведывательные машин БРДМ-2 до уровня БРДМ-2Л1, сообщает Украинский милитаристский портал.

На БТР-70Ди заменили бензиновые двигатели на дизельные.

На обеих машинах установлены новые радиостанции, новый тепловизионный прицел вместо штатного ТКН-1С для ночного видения.

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Также машины получили отечественную навигационную систему СН-3003Н "Базальт".

Львовский бронетанковый завод передал 8 танков Т-64, 2 Т-72, ​​2 пожарных автомобиля и 2 бронированные ремонтно-экипажные машины.

Вся техника не просто отремонтирована, но и модернизирована, говорят на предприятии.

"Заменены двигатели, гусеничные ленты, вся система управления огнем, установленные тепловизионные прицелы, радиостанции, танковая навигационная система. Сложность была в том, что мы в этом году освоили боевой танк Т-64 с модернизацией системы управления огнем. Это не просто отремонтирована техника, в отличном состоянии, но и современная", - говорит директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук.

Николаевский судостроительный завод приступает к демилитаризации ракетного крейсера "Украина".

Ракетный крейсер ранее назывался "Адмирал флота Лобов" - советский и украинский военный ракетный крейсер, 4-й корабль проекта 1164 "Атлант".

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