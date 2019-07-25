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четверг, 25 июля 2019 14:18

До сих пор висит портрет Кучмы - убийцу авианосцев крейсер "Украина" разберут за 3 года
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Николаевский судостроительный завод приступает к демилитаризация ракетного крейсера "Украина".

Ракетный крейсер ранее назывался "Адмирал флота Лобов" - советский и украинский военный ракетный крейсер, 4-й корабль проекта 1164 "Атлант".

Ракетный крейсер "Украина" разберут на запчасти. Он 30 лет простоял в Николаеве возле швартовой стенки. Готовность корабля - 95%
Фото: Defense Express
Ракетный крейсер "Украина" разберут на запчасти. Он 30 лет простоял в Николаеве возле швартовой стенки. Готовность корабля - 95%
Ракетный крейсер "Украина" разберут на запчасти. Он 30 лет простоял в Николаеве возле швартовой стенки. Готовность корабля - 95%
Фото второго президента Украины Леонида Кучмы в кают-компании крейсера "Украина".
Ракетный крейсер "Украина" разберут на запчасти. Он 30 лет простоял в Николаеве возле швартовой стенки. Готовность корабля - 95%

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Основное назначение кораблей этого проекта является уничтожение надводных кораблей, в том числе авианосцев. После распада СССР четвертый крейсер проекта находился на стадии готовности 75%. 1 октября 1993-го крейсер был передан Украине.

17 февраля 1998-го президент Украины Леонид Кучма принял решение о достройке судна. На этот раз крейсер был достроен на 95%.

Вооружение крейсера состоит из зенитного ракетного комплекса C-300Ф "Форт", 16 пусковых установок противокорабельных ракет "П-1000 Вулкан" (в Украине ракет этого типа на вооружении ни находилось).

На корабле установлены 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС "Вымпел", 2 пятитрубних торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое. Для разведки и корректировки огня является вертолет.

Процесс демилитаризации займет до 3 лет.

Давление России на Украину в Черном и Азовском морях требует активного противодействия. США это понимают, но некоторые их союзники демонстрируют нерешительность и непонимание проблемы, пишет The Wall Street Journal.

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