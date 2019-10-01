Около 3 тыс. бойцов королевской бригады вернулись с передовой

Автор: Радіо Свобода Встреча 24 бригады с передовой

1 октября до пункта постоянной дислокации в город Яворов на Львовщине вернулись бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила.

Около 3 тысяч военных выполняли боевые задачи на передовой с февраля этого года, сообщает Радио Свобода.

Во время этой ротации погибли 10 бойцов бригады, 42 получили ранения.

Всего за 5 лет боевых действий на Донбассе погибли 130 военнослужащих бригады. Память о них почтили минутой молчания.

Автор: Радіо Свобода Встреча 24 бригады с передовой

Королевская бригада выполняла боевые задачи в Марьинке, Новомихайловке, Славном, Красногоровке. За 7 месяцев ротации военные освободили всю территорию Марьинки, в частности промышленные здания на окраинах города.

Сейчас бойцы будут 30-ти дневный отпуск, после вернутся на службу.

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