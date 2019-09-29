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воскресенье, 29 сентября 2019 18:30

Украинские солдаты показали впечатляющие результаты в горах
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Срочники одной из воинских частей Ивано-Франковской области осуществили подъем на Говерлу.

Потратили на это час времени, пишут в пресс службе Командования Сил логистики ВСУ.

"Для большинства из них этот поход в Карпаты был первым в жизни и запомнился надолго. Невероятные эмоции, восторг видами гор в облаках и величие еловых лесов во время подъема на Говерлу оставили в памяти неизгладимое впечатление и разнообразили солдатские будни, которые в основном проходят в служении и нарядах ", - говорится в сообщении.

Украинские срочники поднялись на Говерлу за час
Фото: Командование Сил логистики ВСУ.
Украинские срочники поднялись на Говерлу за час
Украинские срочники поднялись на Говерлу за час
Украинские срочники поднялись на Говерлу за час

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Говерла - это самая высокая гора в Украинских Карпатах. Ее высота достигает 2061 м над уровнем моря.

Украина приобрела в июле 2019 партию из десяти применяемых индийских МТ-ЛБ, произведенных в Болгарии.

На их базе планируется производство бронированных медицинских машин

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