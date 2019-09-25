Украина купила индийские МТ-ЛБ - переоборудуют их в медицинские

Украина приобрела в июле 2019 партию из десяти применяемых индийских МТ-ЛБ, произведенных в Болгарии.

На их базе планируется производство бронированных медицинских машин, пишет ukrmilitary.com

Украинский спецэкспортер - Государственное предприятие "Специализированная внешнеторговая фирма" Прогресс "потратила на них чуть более $ 13 000 за единицу (314 тыс. грн. - Gazeta.ua).

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Производство медицинских МТ-ЛБ-С, в рамках государственного оборонного заказа в 2015-2019 годах, осуществлялось частной Научно-производственная компанией "ВК Система".

С Европейского Союза в Украине поступают боевые машины пехоты БМП-1, также реализуются чешской компанией Excalibur Army Spol.S.R.O .. До этого они находились на хранении в Швеции, приобрела их в Германии из состава армии бывшей ГДР.

Большинство этих БМП-1 не эксплуатировалось ни в ГДР, ни в армии Швеции и имеют пробег около 120 км с момента их изготовления.