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четверг, 23 июля 2020 17:49

В спровоцированных Россией конфликтах ни одна территория не вернулась — Алексей Беда

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В спровоцированных Россией конфликтах ни одна территория не вернулась — Алексей Беда
Правозащитник Алексей Беда считает, что договариваться с Россией бесполезно. Фото: Тарас Подолян

Для того чтобы понимать, сколько времени понадобится для реинтеграции Донбасса, нужно, чтобы эта территория была хотя бы де-юре признана деокупированной.

Но в ближайшей перспективе это невозможно, считает руководитель Центра документирования военных преступлений и нарушений прав человека Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Беда в интервью Gazeta.ua.

"В других конфликтах, спровоцированных Российской Федерацией, ни одна территория не вернулась. Ни Приднестровье, ни Абхазия, ни Южная Осетия — все они остаются оккупированными", — сказал он.

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Кроме того, правозащитник не видит у власти единого подхода к решению проблемы оккупации Донбасса.

"Разговоры о реинтеграции ведутся, но они — под грифом "Секретно". Есть ли они на самом деле, трудно сказать", — подчеркнул он.

Полный текст интервью с Алексеем Бедой читайте здесь.

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