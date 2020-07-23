Россияне в ТКГ устроили скандал из-за выборов на Донбассе

Постановление о местных выборах в Украине не устроило россиян в ТКГ. Фото: reuters.com

Во время заседания политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию конфликта на Донбассе представители оккупантов потребовали от Украины отменить постановление о местных выборах.

Как написал член ТКГ, журналист Денис Казанский в Facebook, их не устроила формулировка документа.

"...Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику — на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", — написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение Донбасса продлится 25 лет

По информации Казанского, их возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

"Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", — сообщил журналист.

Ранее Казанский заявлял, что ситуация с Донбассом — тупик, и никакого проблеска надежды на саммите в нормандском формате в конце 2019 года не было.