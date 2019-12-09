В список террористов попала случайная женщина

Совет нацбезопасности и обороны при формировании санкционных списков ошибочно внесла в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, жительницу Бахмута Викторию Агапову Фото: ТСН

Совет нацбезопасности и обороны при формировании санкционных списков ошибочно внесла в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, жительницу Бахмута Викторию Агапову.

"К сожалению, при формировании санкционных списков допущена досадная неточность и в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, были внесены Агапову Викторию Сергеевну, жительницу города Бахмут, которая в отличие от другой Агаповой не имеет никакого отношения к работе так называемой" территориальной избирательной комиссии "на оккупированной территории Донецкой области", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

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7 декабря на заседании СНБО проголосовали за решение о внесении соответствующих изменений в указ президента, чтобы исправить ошибку. Данилов рассказал, что сегодня по телефону извинился перед Агапов и добавил, что по возвращении Владимира Зеленского с саммита "нормандской четверки" будет подписан соответствующий указ.

На сайте Европейского союза обнародовали список людей, против которых были введены персональные санкции за проведение псевдовыборов на оккупированном Донбассе.