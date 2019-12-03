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вторник, 03 декабря 2019 01:00

Россия внесла в список террористов крымского активиста

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Россия внесла в список террористов крымского активиста
Крымчанина Олега Приходько внесли в российский список экстремистов.

Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымского проукраинского активиста Олега Приходько в перечень лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму".

Приходько фигурирует в этом списке под номером 6663, сообщает Радио Свобода Крим.Реалии.

Руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник объясняет, что включение в перечень Росфинмониторинга осуществляется в отношении тех лиц, приговор которым вступил в силу, то есть их признали виновными в терроризме или экстремизме согласно Уголовному кодексу России.

"Таким образом нарушается презумпция невиновности, ведь даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены", - рассказала Скрипник в комментарии Крим.Реалии.

Жена активиста рассказала, что мужу заблокировали карточку, на которую выплачивалась пенсия.

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"Мы не можем ничего снять. Вот у него скоро новое поступление. К тому же совершенно непонятно, имеет ли пенсия накопительный характер", - говорит она.

По словам Ольги Скрипник, для получения пенсии Приходько необходимо оформить доверенность. "Следователь должен дать разрешение на приход нотариуса в СИЗО для оформления доверенности", - пояснила правозащитница.

Ранее российская ФСБ обвинила Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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