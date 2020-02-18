В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого

Бой в Золотом назвали таким, каких не было с 2018 года

В сети опубликовали видео утренних обстрелов пророссийскими террористами позиций украинских военных.

Запись опубликовала пользовательница Оксана Дукнич в Facebook.

По ее информации, оно снято в оккупированном боевиками ЛНР Кировске (теперь - Голубовка). Оттуда террористы вели обстрел. На опубликованном видео видно, как летят снаряды, вероятно, в сторону позиций украинской армии.

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Обстрел вблизи Попасной сняла и опубликовала пользовательница Марина Устенко.

Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения. Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией.