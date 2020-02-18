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Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"

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Зеленский: &quot;Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор&quot;
СНБО собирается на заседание, говорит президент

Российский агрессор совершил провокацию на Донбассе. Украинская армия дала ему достойный отпор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию.

Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас, бой завершен.

Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неуклонными шагами.

Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - заявил глава государства.

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Бой вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного закончился.

Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.

У российского оккупанта один погибший, пять - раненых. Позиции украинских защитников не утрачены.

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