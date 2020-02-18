Бой в районе Золотого закончился, один украинский воин погиб – штаб

У врага один погибший, пять - тяжело раненых

Сейчас бой вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вильного закончился.

Среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

У врага один погибший, пять - тяжелораненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не утрачены.

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Подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности. Ситуация полностью контролируется.

18 февраля, в 5 утра, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области.