В Минобороны назвали причину смерти военнослужащего на передовой

На Донбассе от сердечного приступа умер военный. Фото: pixabay,com

В Министерстве обороны назвали причину смерти военнослужащего в зоне проведения ООС.

По информации представителя пресс-службы ведомства полковника Максима Прауты, старший сержант Владимир Перекрестов, 1975 г. р., умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В командовании ОС отметили, что с момента объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня 27 июля ни один украинский военный не погиб и не был ранен в результате вражеских обстрелов.

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В то же время командование твердо придерживается позиции: в случае возникновения угрозы личному составу во время вражеского обстрела или угрозы захвата территории, военнослужащие Вооруженных сил Украины будут давать адекватный ответ действиям врага.

30 июля пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг применил стрелковое оружие и подствольный гранатомет в районе Орехово и Новотошковского, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В ночь на понедельник, 27 июля, в 00:01 на линии разграничения на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом 22 июля договорились представители Трехсторонней контактной группы. Не стрелять договорились до полного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.