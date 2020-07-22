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среда, 22 июля 2020 23:32

Трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе
На Донбассе объявлено перемирие. Фото: Униан

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020.

Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей, сообщили в Пресс-служба Офиса президента.

Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.

Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведения выборов на Донбассе.

В рамках гуманитарной группы украинская сторона передала списки лиц на взаимное освобождение и ожидает то же от другой стороны.

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Несмотря на предыдущий режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывают огонь и обстреливают наши позиции. Только с начала 2020 году на Донбассе погибли 64 украинских военных. Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 - получили ранения. Всего российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины более 91 тысячи раз.

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