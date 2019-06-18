Укрзализныця планирует возобновить железнодорожное сообщение с Донбассом - СМИ

В 2017 году сообщения с оккупированным Донбассом прекратили из-за возможных диверсии и контрабанды. Фото: Экономическая правда

Укрзализныця представила стратегию развития на 4 года. В ней говорится о возможности восстановления железнодорожного сообщения с Донбассом.

Представленный план развития предприятия рассматривает Кабинет министров Украины, сообщает Liga.net.

С 2017-го железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями прекратили из-за военного вторжения России на территорию Украины.

В случае отмены запрета объем угля, который будут перевозить в Украину, увеличится на 40%, железной руды - 30%, черных металлов - 15%.

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Петр Порошенко считает, что отмена экономических ограничений в отношении отдельных районов Донбасса является российским сценарием и предательством национальных интересов Украины.