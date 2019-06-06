Торговля с ДНР и ЛНР: Луценко назвал условие

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал возможную торговлю с оккупированным Донбассом финансированием терроризма Фото: ru.wikipedia.org

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал возможную торговлю с оккупированным Донбассом финансированием терроризма.

"Торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине. Как это было до 2017-го"- написал Луценко в Facebook.

Луценко добавил, что после того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ДНР и ЛНР, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет.

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"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью о финансировании терроризма", - написал Луценко.

5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.